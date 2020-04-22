В медцентры Минобороны поставят около 500 тыс. единиц медтехники

Около полумиллиона единиц медтехники и оборудования отправят в многофункциональные медценты Минобороны по всей стране. Клиники обеспечат компьютерными томографами, аппаратами УЗИ, ИВЛ, а также кислородными баллонами.

Семь госпиталей уже получили оборудование, скоро его начнут монтировать. В медицинских центрах будут работать 400 военных врачей.

Часть специалистов уже прошла обучение и повышение квалификации на базе Военно-медицинской академии имени Кирова в Санкт-Петербурге.