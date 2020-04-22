Во Владимире возбудят дело о поставке старых аппаратов ИВЛ

Из-за поставки в больницу Владимира старых аппаратов ИВЛ прокуратура потребовала возбудить уголовное дело. Оборудование предназначалось для лечения больных с коронавирусной инфекцией. Но срок годности этих аппаратов истек 15 лет назад. Проверку в одной из больниц Владимира начали после сообщений СМИ. Выяснилось, что в апреле в инфекционное отделение поступило 50 старых аппаратов ИВЛ. Виновным грозит до пяти лет колонии и штраф до 2 млн.