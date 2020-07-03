МКС уклонилась от космического мусора

Специалисты Центра управления полетами в пятницу, 3 июля, провели внеплановую коррекцию орбиты Международной космической станции (МКС) для избежания столкновения с космическим мусором. Об этом сообщается на сайте госкорпорации «Роскосмос».

«Для данного маневра использовались двигатели грузового корабля «Прогресс МС-14», который пристыкован к агрегатному отсеку модуля «Звезда» российского сегмента МКС. Они проработали около 100 секунд и сообщили станции приращение скорости 0,5 м/с», — говорится в сообщении.

В результате высота орбиты МКС увеличилась приблизительно на 900 м. По данным «Роскосмоса», сейчас экипаж уже работает по запланированной программе. Обстановка находится под постоянным контролем.

20 мая в «Роскосмосе» сообщили о повышенной концентрации бензола на борту МКС. Отмечалось, что угрозы экипажу нет, тем не менее вещество токсично. В NASA предположили, что выделять бензол могут американские очистители воздуха. В них было решено заменить фильтры. Однако источник бензола так и не был найден.

На данный момент на МКС находятся космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также астронавты Кристофер Кэссиди, Дуглас Херли и Роберт Бенкен.