Рождение Будды: почему в Сагыне чистят зубы мрамором

Сагын — деревня на севере Мьянмы, название которой означает «мрамор». Здесь живут мастера, зарабатывающие на жизнь добычей ценной горной породы, изготовлением из нее статуй Будды и продажей их заграничным заказчикам. Как работает мастерская под открытым небом — в фотогалерее «Известий»
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Фото: REUTERS/Ann Wang
Многие поколения мастеров Сагына занимаются резьбой по мрамору. Гигантские статуи пользуются спросом в ближайшем городе Мандалай и соседних Китае и Таиланде
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Фото: REUTERS/Ann Wang
Местный мрамор ценится за его особую текстуру, твердость и цвет — от белоснежного до голубовато-серого
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Фото: REUTERS/Ann Wang
Спросом пользуются не только статуи, но и необработанные куски породы. Например, 45-тонную мраморную плиту можно продать за $40 тыс.
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Фото: REUTERS/Ann Wang
Полировка вырезанных статуй — женская работа
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Фото: REUTERS/Ann Wang
Готовая статуя у реки Иравади ждет отправки заказчику
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Фото: REUTERS/Ann Wang
«Мы благословлены на то, чтобы вырезать Будду», — говорят мастера
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Фото: REUTERS/Ann Wang
Мелкая белая мраморная пыль покрывает всю деревню Сагын и ее обитателей. Мало кто использует здесь спецодежду и другие защитные средства, несмотря на хронический кашель и большой риск заболевания силикозом — нарушением функции легких. Один из мастеров отмечает, что местные жители слишком бедны, чтобы заботиться о своем здоровье: они сосредоточены на выживании
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Фото: REUTERS/Ann Wang
Мраморную крошку местные жители используют для самых разных бытовых нужд. «Мы выросли, вдыхая эту пыль, — говорит 35-летний Чин Вин, который вырезает статуи с 11 лет. — Мы используем ее в качестве зубной пасты, стирального порошка, губной помады...»
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Фото: REUTERS/Ann Wang
Самые популярные игрушки у местных детей — кусочки мрамора
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Фото: REUTERS/Ann Wang
«Я родилась в этой деревне, и на протяжении нескольких поколений мы делаем одно и то же: мужчины занимаются резьбой по мрамору, а женщины работают в шахтах или полируют статуи», — говорит 25-летняя Мия Лэй, которая живет в доме, сооруженном из бамбука, с полом из мраморной крошки. На протяжении многих лет с раннего утра до захода солнца она спускается в шахту и выносит на голове куски мрамора, за что получает $3,5 в день. «Если бы я могла, я бы уехала отсюда и нашла работу в городе», — говорит она и добавляет, что хочет лучшей доли для своей дочери
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Фото: REUTERS/Ann Wang
Пандемия серьезно ударила по бизнесу жителей Сагына. Из-за закрытия границ многие мастера не смогли доставить готовые товары заказчикам, да и новых покупателей практически не стало
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