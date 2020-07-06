Рождение Будды: почему в Сагыне чистят зубы мрамором

«Я родилась в этой деревне, и на протяжении нескольких поколений мы делаем одно и то же: мужчины занимаются резьбой по мрамору, а женщины работают в шахтах или полируют статуи», — говорит 25-летняя Мия Лэй, которая живет в доме, сооруженном из бамбука, с полом из мраморной крошки. На протяжении многих лет с раннего утра до захода солнца она спускается в шахту и выносит на голове куски мрамора, за что получает $3,5 в день. «Если бы я могла, я бы уехала отсюда и нашла работу в городе», — говорит она и добавляет, что хочет лучшей доли для своей дочери