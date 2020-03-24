Норная порода: как в Австралии добывают редкие опалы

Кубер-Педи — подземный город в Австралии — мировая столица опалов. Здесь сосредоточено около трети мировых запасов этого камня, который широко используется в ювелирном деле. Месторождение находится в одном из самых малонаселенных мест континента. Как добывают самоцветы в пустыне — в фотогалерее «Известий»
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Фото: Getty Images/Where Shadows Shrink
Опал является официальным символом Южной Австралии. Впервые он был обнаружен здесь в 1849 году, во времена золотой лихорадки
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Фото: Getty Images/Ian Waldie
Благородные опалы относятся к драгоценным камням. Самый большой экземпляр, найденный в Кубер-Педи в 1956 году, был оценен в 2,5 млн австралийских долларов
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Фото: Global Look Press/imagebroker/Oliver Gerhard
Название города с языка аборигенов переводится как «нора белого человека». Первые старатели селились в подземных жилищах, прячась в них от песчаных бурь и высоких температур, которые достигают здесь 50-градусных отметок
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Фото: Getty Images/Mark Kolbe
Такие жилища практически ничем не отличались от обычных домов — там были ванные, спальни, кухни, гостиные, из которых можно было пройти прямо в шахту
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Фото: Getty Images/Mark Kolbe
Жить и работать под землей было гораздо комфортнее, чем на поверхности, там естественным образом поддерживался оптимальный температурный режим — около 22 градусов тепла
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Фото: Getty Images/sfe-co2
Вода в Кубер-Педи всегда была на вес золота — сколько ее ни пытались здесь найти, ничего не выходило. Раньше ее доставляли издалека на верблюдах. Сейчас в городе есть водопровод
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Фото: Getty Images/fotofritz16
В наши дни половина населения города живет в благоустроенных домах с электричеством, водопроводом, канализацией, кондиционерами
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Фото: Getty Images/Quinn Rooney
Рыть шахты в черте города уже запрещено, но многие по-прежнему живут в своих норах, которые оборудованы по последнему слову техники
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Фото: Getty Images/Quinn Rooney
С растительностью в городе всегда было плохо, а первые появившиеся здесь деревья были сварены из кусков металла. Тем не менее здесь есть поля для гольфа, на которых используется переносная трава — ей выкладывается место, откуда будет произведен удар
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Фото: Getty Images/John W Banagan
Кубер-Педи сейчас — популярный объект, входящий во многие туристические маршруты по австралийскому континенту. Он часто служит декорацией для съемок фантастических и приключенческих фильмов
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Фото: Getty Images/Mark Kolbe
Tom's Working Opal Mine — шахта, открытая для широкой публики. В нее можно спуститься и изучить процесс добычи опалов
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