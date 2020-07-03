Япония направила в США запрос на выдачу соучастников побега Карлоса Гона

Токийская прокуратура сделала официальное объявление в пятницу, 3 июля, что обратилась к властям Соединенных Штатов с запросом выдать бывшего бойца американского спецназа и его сына, подозреваемых в организации побега из Японии бывшего руководителя автомобилестроительного альянса Renault–Nissan–Mitsubishi Карлоса Гона. Об этом сообщает телеканал NHK.

Майкл Тейлор и его сын Питер ранее были арестованы в США. Запрос о выдаче будет рассмотрен судом в штате Массачусетс. Окончательное решение примет Государственный департамент США.

Японские следователи подозревают, что Тейлор и его сын в декабре встретились в одной из токийских гостиниц с Карлосом Гоном, ранее сбежавшим из-под домашнего ареста. На поезде они приехали в город Осака. В его международном аэропорту экс-менеджера пронесли без досмотра в ящике для звуковой аппаратуры в частный бизнес-джет, который 29 декабря вылетел в Турцию. Там бизнесмен пересел в другой частный самолет, доставивший его в Ливан, где он сейчас и находится.

Майкл Тейлор служил в американской армии в специальном подразделении, известном как зеленые береты. В последнее время он руководил частной компанией, занимавшейся бизнесом в сфере безопасности.

Карлос Гон, имеющий гражданство Франции, Бразилии и Ливана, был арестован токийской прокуратурой 19 ноября 2018 года. С 2010 по 2018 год он занимал пост председателя совета директоров Nissan. Осенью 2018 года Гон оказался в токийской тюрьме по подозрению в нарушении японского финансового законодательства. По версии следствия, он и его правая рука Грег Келли скрывали подлинные размеры доходов с целью ухода от уплаты налогов. Через полгода Гона освободили под залог, и он находился под домашним арестом.

31 декабря стало известно, что Гон покинул Японию в ящике из-под музыкальных инструментов и направился в Бейрут. По словам Гона, в прокуратуре Японии ему угрожали преследованием его семьи, если он не подпишет признание в предъявленных ему обвинениях.

Позже ливанский суд предписал бывшему топ-менеджеру не покидать территорию страны, а сам он заявил о наличии подтверждающих его невиновность документов.