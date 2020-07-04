Коронный номер: Испания начала прием туристов на фоне тревожных новостей

Пережив один из самых страшных в пандемии коронавируса эпизодов, Испания резко стартовала в летний туристический сезон. Это экономически оправдано, но безопасно ли для здоровья отдыхающих — да и самих испанцев? «Известия» разбирались в ситуации.

Испания объявила о возвращении к нормальной жизни. «Нормальная жизнь» по-испански — это открытые границы и валом валящие через них в страну иностранные туристы. Везущие свои деньги, чтобы пополнить испанскую казну и поддержать угрожающий сократиться процентов на 10 (а по прогнозу МВФ так и вовсе на 12,8%) ВВП страны.

21 июня карантин был официально снят, в этот же день первые сто самолетов с зарубежными гостями совершили посадку в испанских аэропортах. Но всё ли так безоблачно, как это пытаются представить власти пиренейского королевства?

Мертвые души статистики мертвых душ

Международный туризм — одна из важнейших доходных статей испанского бюджета. На долю туризма приходится 12,5% внутреннего валового продукта Испании. По данным на начало 2020 года, в этой сфере трудилось 13,6% всего занятого населения страны. Именно поэтому ответом на первые случаи заболевания COVID-19 реакция властей была успокаивающая: всеобщего карантина не будет, интенсивный туристический сезон начнется по графику.

Но вирус оказался глух к заклинаниям из Мадрида, и карантин все-таки пришлось вводить. Причем самый жесткий в Европе, практически по китайскому сценарию. Правительство пять раз подряд продлевало режим чрезвычайного положения, в общей сложности он действовал более трех месяцев. И всё это на фоне катастрофической нехватки качественных материалов для массового тестирования и жутких историй в домах престарелых.

v1 Фото: REUTERS/Susana Vera

Еще в мае ни о каких «июньских туристах» речи и не шло. Но соседи Испании по Евросоюзу начали возвещать о возвращении к привычному укладу летней жизни, что угрожало «отстающей» Испании потерей куска жирного туристического пирога. Греция, Польша, Франция, даже Италия, где вирус унес жизни почти 35 тыс. человек и продолжает собирать свою мрачную жатву, и та 3 июня заявила о возможности приема туристов.

В испанской прессе практически моментально сменился тон освещения ситуации. Информация о количестве зараженных стала более скупой, а с численностью погибших вообще стали происходить непонятные метаморфозы: в испанском минздраве несколько раз меняли методику подсчета.

21 июня одна из ведущих газет страны, El Mundo, честно призналась, что «в цифрах царит хаос: никто не может назвать реальное количество умерших от коронавируса». Официальный «правительственный» показатель приближается к отметке 30 тыс. Фернандо Симон, директор Центра координации медицинских оповещений и чрезвычайных ситуаций при минздраве Испании, еще в мае оговорился, что «скончавшихся от ковидных осложнений может быть на 12–13 тыс. больше, чем официально объявлено». Газета сделала вывод, что «коронавирусных» смертей в итоге наберется порядка 41–42 тыс. Но особо акцентировать на этом внимание не стали — похоже, в борьбу за снятие карантина и открытие сезона включилось мощное туристическое лобби.

м2 Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/David Aparicio

Удивительно, но факт: почти никто не заметил чудом просочившуюся на страницы издания Economía Digital информацию из Национального института статистики Испании (INE), из которой следовало, что «в период с 02.03.2020 по 24.05.2020 в стране зафиксирована общая смертность 143 205 человек. Годом раньше в интервале между этими же датами умерло 95 099 человек». Понятно, что год за годом цифры не могут совпадать до десятков или сотен, но 48 000 разницы — такое в рамки «статистической погрешности» никак не впишешь. Получается, что почти 50 тыс. «избыточных» смертей — результат, прямой или косвенный, пандемии коронавируса.

1_RC2XQG9DNDF0 Пандемия всего за несколько месяцев полностью изменила мир. Кто бы мог подумать во время рождественских ярмарок и предновогоднего ажиотажа, что в магазин можно будет попасть только после измерения температуры. Теперь в Риме это почти никого не удивляет. Каких еще новшеств ждать человечеству в посткоронавирусную эпоху — в фотогалерее «Известий» Фото: REUTERS/Yara Nardi 2_RC21NG9B5H62_BELGIUM В бельгийском Антверпене висит доска, на которой прохожие могут поделиться своими мечтами о том, что они сделают по окончании пандемии Фото: REUTERS/Francois Lenoir 3_RC2XMG9YUETZ_FRANCE-SCHOOL Учителя вместо проверки домашнего задания будут начинать урок с обработки учеников антисептиком, как во французском городке Сен-Себастьян-сюр-Луар под Нантом Фото: REUTERS/Stephane Mahe 4_20200514_gaf_x99_158_Greece Возможность провести отпуск в компании друзей на пляже в Греции, которую с 16 мая уже получили местные жители, станет для кого-то несбыточной мечтой Фото: Global Look Press/Xinhua/Lefteris Partsalis 5_GettyImages-1225407437 У кого-то, наоборот, может сбыться давнее желание — самоизолироваться в полном одиночестве на Сардинии, как сделал этот итальянец в последний день пляжного карантина Фото: Getty Images/Emanuele Perrone 6_RC23OG9BEKBI_THAILAND-RESTAURANT Поход в ресторан может получить неожиданное продолжение — стол придется делить не с симпатичным собеседником, а с задумчивой пандой, как в бангкокском Maison Saigon Фото: REUTERS/Athit Perawongmetha 7_RTX7J15Z Военные всего мира, следящие на улицах за порядком, долго будут выглядеть примерно так же, как швейцарские гвардейцы, служащие единственного вида вооруженных сил Ватикана, во время открытия базилики Святого Петра после карантина Фото: REUTERS/Yara Nardi 8_RTX7HSSA Служители музейных залов совсем заскучают на своих рабочих местах, как этот сотрудник Музея изящных искусств в Брюсселе — одинокого посетителя, соблюдающего социальную дистанцию, даже не призовешь к соблюдению тишины Фото: REUTERS/Francois Lenoir 9_RTX7IS3Z После долгого режима самоизоляции на работу все отправляются как на праздник, а домой как на работу. Так французские полицейские теперь патрулируют набережную Сены Фото: REUTERS/Charles Platiau 10_GettyImages-1213456922 Главные безвинно заключенные-2020 — пенсионеры — наконец-то получат свободу и смогут выйти на прогулку. Как эта пара в испанской Гранаде, уже воспользовавшаяся смягчением режима Фото: Getty Images/NurPhoto/Fermin Rodriguez

Экономика против здравоохранения

Портал Hispanidad.com поделился сокровенным: каждая неделя несостоявшегося туристического сезона — это €5 млрд, недополученных испанской казной. Риск заболевания на таком фоне явно бледнеет.

Вообще гонка за летним туристом, развернувшаяся в Европе, вынудила не только испанское правительство запрятать санитарно-гигиенические проблемы в самый дальний чулан. Поначалу страны ЕС говорили о возможности не отправлять на обязательную двухнедельную самоизоляцию внутрисоюзных путешественников, а вот остальных — карантинить по полной программе. Потом «неожиданно» выяснилось, что среди стран, не входящих в ЕС, отныне числится и Великобритания. А шутки с карантином в отношении британцев плохи, и для Испании — особенно. Во-первых, у подданных ее величества в собственности находится 410 000 домов и квартир (главным образом на Средиземноморском побережье Испании), где они любят проводить лето. Во-вторых, те, кто недвижимостью не обзавелся, тоже предпочитают ездить на отдых в Испанию.

Например, из 5 млн иностранных путешественников, проводящих летние каникулы в Бенидорме, одном из популярных курортов Валенсийской автономии, 78% составляют британцы. Так что обязывать их уходить по прибытию в Испанию в самозаточение на две недели — значит обидеть постоянных и денежных посетителей, которые в отместку решат не приезжать.

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Евросоюзная игра «кто вперед откроется и перетянет на себя чужих клиентов» настолько увлекла ее участников, что от первоначальных намерений разблокировать границы в сентябре, в августе, в июле они стали наперегонки отказываться еще в мае и июне. Портал Hispanidad даже вышел с аршинным заголовком «Почему держать границы закрытыми до 1 июля для Испании будет громадной ошибкой».

Глава автономии Галисия Альберт Фейхоо в интервью El Mundo сказал, что «испанцы не заслуживают такого правительства, у которого даже невозможно узнать правдивую цифру умерших». Оценивая ситуацию, Фейхоо отметил, что «сейчас страна находится в состоянии некоторой стабильности, но открывать границы мы явно поторопились».

« Испания ушла на карантин с опозданием на 10–15 дней от даты, когда должна была это сделать. Рассчитывали, что обойдется. Теперь, когда остальные страны начали снимать ограничения, наше правительство хочет не отстать, но может получиться, что мы слишком спешим», — добавил галисийский губернатор.

Начни сначала

Спустя три дня после открытия границ и прибытия первых туристов COVID-19 вновь перешел в наступление: зарегистрированы вспышки в нескольких районах провинции Уэска, а также в Каталонии, Мадриде, Андалусии. И если Уэска далека от мест отдыха зарубежных гостей, то остальные (и Андалусия — в особенности) — самые туристически активные регионы. Новая вспышка отмечена на Канарах — на острове Фуэнтевентура выявили 31 нового зараженного. Правда, 25 из них — нелегалы, добравшиеся с африканского континента.

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2 июля было зарегистрировано 444 новых заражения. При этом сколько случаев остались «за кадром», не знает никто — массовое тестирование так и осталось в планах. Остается только догадываться, каковы будут масштабы второй волны — отдыхающие неизбежно будут общаться с продавцами магазинов, персоналом отелей, официантами в ресторанах и т.л.

Да и между собой, конечно, тоже — а в том, что установленная для пляжей четырехметровая социальная дистанция будет соблюдаться, есть большие сомнения.

Минздрав уже выступил с предупреждением об опасности повторных вспышек, сказав, что «озабочен ситуацией», но это — лишь предупреждение, а не пожелание вновь закрыть границы. Хотя возврат к карантину не исключается: в той же Уэске три района вернули из третьей фазы преодоления ограничений во вторую.

Социологическая служба Sigma Dos по заказу El Mundo провела опрос, в результате которого выяснилось, что 50% населения страны уверено в недостаточной готовности Испании защититься от возвращения болезни. 79% заявили, что достаточно сильно или очень сильно обеспокоены ситуацией и считают, что пандемия вернется. 70% полагают, что в ресторанах, барах и магазинах меры безопасности не соблюдаются и это чревато новыми вспышками.

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