Расследовать аварию на ТЭЦ в Норильске будет центральный аппарат СК

Расследованием причин и и последствий разлива дизельного топлива на теплоэлектростанции в Норильске будет заниматься центральный аппарат Следственного комитета России, куда переданы все материалы уголовных дел по поручению председателя СК Александра Бастрыкина. Об этом в среду, 3 июня, «Известиям» сообщили в пресс-службе ведомства.

В одно производство объединены три уголовных дела, возбужденные по статьям ст. 254 («Порча земли»), ст. 246 УК РФ («Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ»), а также переданное из органов внутренних дел уголовное дело по ст. 250 УК РФ («Загрязнение вод»).

Его расследование поручено сотрудникам Главного следственного управления СК России.

Сейчас следователи ведут допрос лиц, в компетенции которых было своевременное информирование населения о чрезвычайной ситуации.

Ранее в этот же день сообщалось, что начальник цеха ТЭЦ-3, где произошел разлив топлива, задержан в рамках расследования дела об утечке нефтепродуктов.

Гендиректору АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания» (НТЭК), которое эксплуатирует ТЭЦ-3, объявлено предостережение о недопустимости нарушений закона при эксплуатации особо опасных производственных объектов. Территориальному управлению Росприроднадзора поручено провести внеплановую проверку на предприятии.

Разлив топлива произошел 29 мая на территории ТЭЦ-3 в Норильске из-за внезапного проседания опор и разгерметизации резервуара хранения. Всего разлилось порядка 20 тыс. т топлива, которое попало в две реки — Амбарную и Дальдыкан. К 31 мая специалисты собрали более 100 т нефтепродуктов.

В Росрыболовстве полагают, что на восстановление экологического баланса водной системы уйдут десятки лет.