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Посол России в США согласился со словами Трампа о G7

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Москва согласна с заявлением президента США Дональда Трампа о том, что G7 представляет собой устаревший формат. Об этом заявил посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов в среду, 3 июня.

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«Мы исходим из того, что решать вопросы мировой политики надо, конечно, не в элитарных каких-то клубах, а с более широкой представленностью государств», — сказал дипломат в эфире канала «Россия 1».

Ранее 3 июня Трамп заявил о намерении пригласить представителей России и нескольких других стран, не входящих в «семерку», на встречу G7. По его словам, этого «требует здравый смысл». Кроме того, американский лидер отметил, что в нынешнем составе G7 не представляет весь мир и это делает формат устаревшим.

G7 («Большая семерка») — международный клуб, объединяющий Великобританию, Германию, Италию, Канаду, США, Францию и Японию. С 2002 по 2014 год G7 была преобразована в G8 с участием России. После выхода России из формата саммиты вновь проводятся «семеркой».

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