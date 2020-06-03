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В Подмосковье богослужения будут проводить на улице

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Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
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Богослужения в Московской области будут проходить на улице. Об этом заявил в среду, 3 июня, губернатор региона Андрей Воробьев.

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«Главный санитарный врач у нас сегодня регламентирует, утверждает новый стандарт. Прежде всего, служба проходит на улице, сейчас, слава богу, лето, надеемся, что оно всё-таки будет тёплым. Всё, что касается таких таинств, как причастие и исповедь, там даже в этом есть очень подробный алгоритм, его должен соблюдать каждый священнослужитель», — отметил глава региона в эфире телеканала «Россия 24».

Также губернатор отметил, что ситуация с коронавирусом в регионе «очень зыбкая», поэтому жителям необходимо продолжать соблюдать самоизоляцию.

По словам Воробьева, плановая медицинская помощь будет постепенно возобновляться с 8 июня, а с 15 июня для плановых госпитализаций будут добавлены еще койки, изначально предназначавшиеся для помощи пациентам с коронавирусом.

2 июня сообщалось, что религиозные организации Московской области возобновят работу с 3 июня.

Московские храмы откроются для прихожан с 6 июня. Доступ граждан будет осуществляться с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических предписаний, включая соблюдение безопасной дистанции во время участия верующих в богослужениях, а также максимально допустимой вместимости храма (один человек на 4 кв. м).

30 мая Роспотребнадзор представил рекомендации по постепенному открытию религиозных учреждений для возобновления богослужений после их приостановки из-за пандемии коронавируса. Возобновление работы храмов, синагог и мечетей будет проходить в три этапа. На каждом из них не рекомендуется участие в богослужениях и различных церемониях людей старше 65 лет и лиц, страдающих хроническими заболеваниями.

Помимо этого, верующие будут обязаны использовать различные средства индивидуальной защиты и соблюдать безопасную дистанцию не менее 1,5 м.

С 29 апреля богослужения в храмах Москвы и Московской области проводились без прихожан в связи с эпидемией коронавирусной инфекции.

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