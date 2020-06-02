Власти Подмосковья с 3 июня возобновят работу религиозных организаций

В Московской области с 3 июня откроются для посещения религиозные объекты. Об этом сообщает Telegram-канал главы региона Андрея Воробьёва.

Соответствующее постановление губернатор подписал в понедельник, 1 июня.

Ранее в тот же день Русская православная церковь (РПЦ) объявила, что московские храмы откроются для прихожан с 6 июня.

Отмечается, что доступ прихожан будет осуществляться с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических предписаний, включая соблюдение безопасной дистанции во время участия верующих в богослужениях, а также максимально допустимой вместимости храма (один человек на 4 кв. м).

При этом кафедральный соборный храм Христа Спасителя и Богоявленский кафедральный собор в Елохове откроются для прихожан во вторник, 2 июня.

Богослужения в храмах Москвы и Московской области проходили за закрытыми дверями с 29 апреля в связи с эпидемией коронавирусной инфекции.

С начала эпидемии коронавируса в России выздоровели 175 877 пациентов, в общей сложности число выявленных случаев заболевания COVID-19 достигло 414 878.

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