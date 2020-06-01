Прямой эфир
Сюжет:

В Подмосковье откроются небольшие салоны красоты и сауны

0
Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Небольшие салоны красоты, спа-салоны, а также сауны и солярии площадью до 400 кв. м, имеющие отдельный вход, смогут возобновить работы в Московской области. Об этом говорится в постановлении, которое подписал губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

Согласно документу, ограничения по работе предприятий в период с 28 марта по 14 июня не распространяются на салоны красоты, спа-салоны, массажные салоны, солярии, сауны и иные объекты, в которых оказываются подобные услуги (за исключением услуг, оказываемых дистанционным способом, в том числе с условием доставки). Ограничения будут сняты и с организаций, которые оказывают услуги бань и душевых. Работу салоны возобновят с 3 июня.

28 мая Воробьёв подписал постановление, по которому ослабляется режим ограничений, введенный с 28 марта из-за пандемии. В регионе возобновят свою работу кинотеатры под открытым небом и библиотеки. Также с начала лета ожидается открытие парковых зон для свободного посещения при условии соблюдения социальной дистанции и ношения масок с перчатками.

Кроме того, с 23 мая отменен пропускной режим на передвижение.

С начала эпидемии коронавируса в России выздоровели 175 877 пациентов, в общей сложности число выявленных случаев заболевания COVID-19 достигло 414 878.

к

Вся информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Врач дала советы по профилактике COVID-19 при посещении парикмахерских
В Москве с 1 июня откроются автосалоны и непродовольственные магазины

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020