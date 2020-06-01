В Подмосковье откроются небольшие салоны красоты и сауны

Небольшие салоны красоты, спа-салоны, а также сауны и солярии площадью до 400 кв. м, имеющие отдельный вход, смогут возобновить работы в Московской области. Об этом говорится в постановлении, которое подписал губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

Согласно документу, ограничения по работе предприятий в период с 28 марта по 14 июня не распространяются на салоны красоты, спа-салоны, массажные салоны, солярии, сауны и иные объекты, в которых оказываются подобные услуги (за исключением услуг, оказываемых дистанционным способом, в том числе с условием доставки). Ограничения будут сняты и с организаций, которые оказывают услуги бань и душевых. Работу салоны возобновят с 3 июня.

28 мая Воробьёв подписал постановление, по которому ослабляется режим ограничений, введенный с 28 марта из-за пандемии. В регионе возобновят свою работу кинотеатры под открытым небом и библиотеки. Также с начала лета ожидается открытие парковых зон для свободного посещения при условии соблюдения социальной дистанции и ношения масок с перчатками.

Кроме того, с 23 мая отменен пропускной режим на передвижение.

С начала эпидемии коронавируса в России выздоровели 175 877 пациентов, в общей сложности число выявленных случаев заболевания COVID-19 достигло 414 878.

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