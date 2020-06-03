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Эксперт назвал риски Польши из-за иска к «Газпрому»

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Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
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Власти Польши отрабатывают политический заказ по противодействию развитию российско-европейского энергетического сотрудничества, рассказал «Известиям» директор по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач 3 июня.

Ранее в этот день сообщалось, что польский антимонопольный регулятор UOKiK возбудил дело в отношении «Газпромa». Российской компании грозит штраф в размере до €50 млн, если она не пойдет на сотрудничество в ходе проводимого антимонопольного расследования.

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Власти Польши используют антироссийскую риторику для того, чтобы выбивать из ЕС субсидии на развитие альтернативной газовой инфраструктуры — терминала СПГ и коридора Север–Юг, сказал Алексей Гривач.

«Но сейчас сохранение этой риторики объективно вредит Польше. Ей предстоит активно замещать уголь в энергобалансе прежде всего природным газом, а отношения с ближайшим и самым очевидным поставщиком искусственно отравлены .<...> Старая Европа от проамериканской линии Варшавы, естественно, не в восторге. И, вероятно, крепко ее за это накажет», — отметил Алексей Гривач.

В феврале стало известно, что польский комитет конкуренции и защиты потребителей отправил запрос российской компании «Газпром» для расследования, проводимого в отношении энергетического проекта «Северный поток – 2».

Российская компания получила уведомление от польского регулятора 15 января. В нем говорится о предоставлении информации и документов для проведения расследования по делу.

Антимонопольное ведомство Польши в мае 2019 года предъявило «Газпрому» и пяти партнерам по проекту «Северный поток – 2» — OMV, Wintershall, Shell, Uniper и Engie — обвинения в нарушении антимонопольного законодательства страны из-за финансирования строительства проекта. В итоге газопровод строит дочерняя компания «Газпрома» Nord Stream 2 AG, а европейские партнеры финансируют проект как кредиторы.

Осенью 2019 года регулятор оштрафовал Engie Energy на сумму 172 млн злотых ($44,7 млн) за непредставление информации, необходимой для расследования.

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