Польский регулятор пригрозил «Газпрому» штрафом в €50 млн

Польский антимонопольный регулятор UOKiK возбудил дело в отношении «Газпромa». Российской компании грозит штраф в размере до €50 млн, если она не пойдет на сотрудничество в ходе проводимого антимонопольного расследования.

Дело касается разбирательства из-за строительства газопровода «Северный поток – 2». Как говорится в сообщении, опубликованном 3 мая на сайте UOKiK, вопросы регулятора возникли по контрактам, заключенным дочерней компанией «Газпрома» с финансирующими проект компаниями.

«Касалось это прежде всего контрактов на транспортировку, распределение, продажу, поставку и хранение газового топлива. Несмотря на возложенную обязанность сотрудничать с UOKiK, компания не предоставила такую информацию», — уточнил регулятор.

По словам председателя UOKiK Томаша Хрустны, российская компания несколько раз отказалась предоставить необходимые для расследования документы. «Газпром» не может нарушать закон, поэтому регулятор возбудил дело о штрафе, отметил он.

В феврале стало известно, что польский комитет конкуренции и защиты потребителей отправил запрос российской компании «Газпром» для расследования, проводимого в отношении энергетического проекта «Северный поток – 2».

Российская компания получила уведомление от польского регулятора 15 января. В нем говорится о предоставлении информации и документов для проведения расследования по делу.

Антимонопольное ведомство Польши в мае 2019 года предъявило «Газпрому» и пяти партнерам по проекту «Северный поток – 2» — OMV, Wintershall, Shell, Uniper и Engie — обвинения в нарушении антимонопольного законодательства страны из-за финансирования строительства проекта. В итоге газопровод строит дочерняя компания «Газпрома» Nord Stream 2 AG, а европейские партнеры финансируют проект как кредиторы.

Осенью 2019 года регулятор оштрафовал Engie Energy на сумму 172 млн злотых ($44,7 млн) за непредставление информации, необходимой для расследования.