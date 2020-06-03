Путин поручил увеличить субсидии по кредитам предприятий легпрома

Президент России Владимир Путин в среду, 3 июня, поручил правительству увеличить субсидии на обслуживание кредитов предприятиям легкой промышленности до 1 млрд рублей в год.

«В целом таким образом мы поддержим ритмичность работы предприятий, предоставим дополнительный ресурс для пополнения оборотных средств для того, чтобы соблюдались обязательства компании перед персоналом и поставщиками», — сказал Путин на совещании по поддержке легпрома.

Кроме того, в ходе этого заседания, Путин заявил о необходимости компаниям легкой промышленности сосредоточиться на запуске долгосрочных инвестиционных проектов.

Наряду с этим глава государства поддержал идею об ограничении закупок импортной продукции легкой промышленности компаниями с участием государственных акций.

В целом, по мнению российского лидера, в настоящее время важно защитить интересы работников легкой промышленности и сохранить их доходы, а предприятиям помочь пройти этот сложный этап.

Президент признал, что на продукцию отрасли спрос резко упал. По его словам, сказались закрытие магазинов, вынужденные ограничения и ситуация с экономикой.

Все решения по легкой промышленности Путин поручил правительству включить в план восстановления экономики.