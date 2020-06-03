Решения по легкой промышленности войдут в план восстановления экономики

Президент России Владимир Путин поручил включить решения, принятые по итогам совещания по легкой промышленности, в общенациональный план по восстановлению экономики.

«Предлагаю включить сегодняшние решения в общенациональный план действий по восстановлению российской экономики», — сказал глава государства в ходе совещания. Ранее он отметил необходимость компаниям легкой промышленности сосредоточиться на запуске долгосрочных инвестиционных проектов.

Президент констатировал резкое падение спроса на продукцию отрасли на фоне закрытия магазинов, ограничений, ситуации с экономикой и доходами людей. По его словам, вырос риск сокращений рабочих мест.

Как накануне заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, план является экспертным и в настоящее время ведется работа по его дополнению и корректировке.

2 июня премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе рабочей встречи по видеосвязи представил российскому лидеру доклад о вышеуказанном нацплане. Стоимость его реализации, по подсчетам правительства страны, составит около 5 трлн рублей.

Президент одобрил представленный ему план, однако призвал правительство страны приступить к его активной реализации с начала июля. Также Путин поручил Мишустину максимально оперативно подготовить уточнения по реализации национальных проектов.