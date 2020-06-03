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Песков отверг возможность всенародного обсуждения нацплана

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в среду, 3 июня, опроверг возможность проведения всенародного обсуждения общенационального плана восстановления экономики после пандемии коронавируса.

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Он отметил, что документ является экспертным и в настоящее время ведется работа по его дополнению и корректировке.

«Никакого всенародного обсуждения не предусматривается. Это экспертный документ. Сейчас он взят за основу. Его предстоит доработать уже по конкретным направлениям. Сейчас эта работа ведется», — ответил Песков на соответствующий вопрос журналистов.

Накануне премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе рабочей встречи по видеосвязи представил российскому лидеру Владимиру Путину доклад о вышеуказанном нацплане. Стоимость его реализации по подсчетам правительства страны составит около 5 трлн рублей.

Президент одобрил представленный ему план, однако призвал правительство страны приступить к его активной реализации с начала июля. Также российский лидер поручил Мишустину максимально оперативно подготовить уточнения по реализации национальных проектов.

28 мая Мишустин поручил реализовать данный нацплан, включающий в себя около 500 мероприятий в девяти разделах, до конца 2021 года.

Подготовить соответствующий документ по восстановлению экономики Путин поручил правительству 11 мая в ходе обращения к гражданам.

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