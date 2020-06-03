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Песков отказался комментировать проверку правовых актов по COVID-19

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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В Кремле не собираются комментировать проверку применения нормативно-правовых актов в сфере профилактики коронавируса, которую организовал премьер-министр России Михаил Мишустин. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в среду, 3 июня.

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«Я считаю, что вы можете спросить об этом правительство. И совершенно необязательно комментировать это из Кремля», — отметил он.

Проверки не согласовывались с Кремлем, подчеркнул Песков.

«В данном случае это абсолютно прерогатива правительства», — сказал кремлевский спикер.

Ранее 3 июня в пресс-службе правительства сообщили, что поручение проверить нормативные акты было дано в рамках плановой работы. Целью контроля является обобщение существующей практики как на федеральном, так и на региональном уровнях.

2 июня Мишустин распорядился проанализировать практику применения нормативно-правовых актов в сфере борьбы с COVID-19. Исполнителями этой задачи назначены Минюст, Минздрав и Роспотребнадзор при участии правительства Москвы. Результаты проделанной работы должны быть представлены до 8 июня.

По состоянию на 3 июня в России общее число выявленных случаев заболевания COVID-19 достигло 432 277 человек, умерли 5215 пациентов, выздоровели ― 195 957.

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