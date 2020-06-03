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Анализ нормативно-правовых актов по COVID-19 в России пройдет в плановом режиме

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Поручение проанализировать применение нормативно-правовых актов, которые были приняты в России в ходе борьбы с распространением коронавируса, было дано в рамках плановой работы. Об этом в среду, 3 июня, сообщили в пресс-службе российского правительства.

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«В связи с поступающими запросами СМИ разъясняем, что поручение проанализировать практику применения нормативно-правовых актов, принятых в целях борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции, дано в рамках плановой системной работы», ― цитирует сообщение «РИА Новости».

Подчеркивается, что целью анализа является обобщение существующей на данный момент нормативно-правовой практики для ее возможного использования в будущем. При этом в кабмине отметили, что будут проверяться нормативно-правовые акты как федерального, так и регионального уровня.

Накануне премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился проанализировать практику применения нормативно-правовых актов в сфере борьбы с COVID-19. Исполнителями этой задачи назначены Минюст, Минздрав и Роспотребнадзор при участии правительства Москвы. Результаты проделанной работы должны быть представлены до 8 июня.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По состоянию на 3 июня в России общее число выявленных случаев заболевания COVID-19 достигло 432 277 человек, умерли 5215 пациентов, выздоровели ― 195 957.

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