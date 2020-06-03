Прямой эфир
Сюжет:

В России изучат практику применения правовых актов в борьбе с COVID-19

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В России проанализируют применение правовых актов, направленных на противодействие распространению коронавируса. Об этом в среду, 3 июня, сообщили в пресс-службе правительства.

Коронное расширение: медицинские психологи получат ковидные доплаты
Изначально чиновники не сочли нужным поддерживать этих специалистов, но через два месяца внесли поправки в документы

«В связи с поступающими запросами СМИ разъясняем, что поручение проанализировать практику применения нормативно-правовых актов, принятых в целях борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции, дано в рамках плановой системной работы», — цитирует «РИА Новости» данное заявление.

Цель заключается в обобщении существующей нормативно-правовой практики для возможного использования в подобных ситуациях в будущем.

В ходе этой работы будут изучены как региональные, так и федеральные нормативно-правовые акты, в том числе правительства России.

Накануне премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился проанализировать практику применения нормативно-правовых актов в сфере борьбы с COVID-19. Исполнителями этой задачи назначены Минюст, Минздрав и Роспотребнадзор при участии правительства Москвы. Результаты проделанной работы должны быть представлены до 8 июня.

В конце мая министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что благодаря грамотной и оперативной организации медицинской помощи в условиях распространения коронавирусной инфекции в стране удалось сохранить десятки тысяч жизней.

Всего в России с начала эпидемии выявлено 432 277 случаев заболевания COVID-19 в 85 регионах, зафиксировано 5215 летальных исходов и 195 957 человек выздоровели.

квАктуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В ВОЗ заявили о стабилизации ситуации с коронавирусом в России и на Украине
Названо количество остающихся под наблюдением врачей из-за COVID-19

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020