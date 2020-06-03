В России изучат практику применения правовых актов в борьбе с COVID-19

В России проанализируют применение правовых актов, направленных на противодействие распространению коронавируса. Об этом в среду, 3 июня, сообщили в пресс-службе правительства.

«В связи с поступающими запросами СМИ разъясняем, что поручение проанализировать практику применения нормативно-правовых актов, принятых в целях борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции, дано в рамках плановой системной работы», — цитирует «РИА Новости» данное заявление.

Цель заключается в обобщении существующей нормативно-правовой практики для возможного использования в подобных ситуациях в будущем.

В ходе этой работы будут изучены как региональные, так и федеральные нормативно-правовые акты, в том числе правительства России.

Накануне премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился проанализировать практику применения нормативно-правовых актов в сфере борьбы с COVID-19. Исполнителями этой задачи назначены Минюст, Минздрав и Роспотребнадзор при участии правительства Москвы. Результаты проделанной работы должны быть представлены до 8 июня.

В конце мая министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что благодаря грамотной и оперативной организации медицинской помощи в условиях распространения коронавирусной инфекции в стране удалось сохранить десятки тысяч жизней.

Всего в России с начала эпидемии выявлено 432 277 случаев заболевания COVID-19 в 85 регионах, зафиксировано 5215 летальных исходов и 195 957 человек выздоровели.

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