Путин призвал запустить новые инвестпроекты в легкой промышленности

Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости компаниям легкой промышленности сосредоточиться на запуске долгосрочных инвестиционных проектов. Об этом глава государства заявил 3 июня в ходе совещания по ситуации в этой сфере.

По его словам, в сложной ситуации самым главным стала защита интересов трудовых коллективов, сохранение доходов и благосостояния российских семей. «При этом важно, чтобы компании могли не только уверенно пройти нынешний непростой этап, но и запускать, реализовывать долгосрочные инвестиционные программы», — цитирует главу государства пресс-служба Кремля.

В этой логике власти выстраивают свою стратегическую линию на развитие конкуренции и повышение прозрачности внутреннего рынка, на его защиту от контрабанды и контрафактной продукции, добавил Путин. Упор делают на поддержку честно работающих предприятий, заботящихся о сотрудниках, осваивающих новые ниши рынка.

Одновременно президент констатировал резкое падение спроса на продукцию отрасли. Сказались закрытие магазинов, вынужденные ограничения, ситуация с экономикой и доходами людей, объяснил он.

Падение доходов сказалось и на финансовом, хозяйственном положении предприятий, где в общей сложности занято около 300 тыс. человек, — в частности, вырос риск сокращений рабочих мест.

«Хотелось бы услышать, уважаемые коллеги, как, на ваш взгляд, сделать их более эффективными, в том числе для развития современного цивилизованного рынка», — обратился он к участникам совещания.

Интересы работников легкой промышленности и их доходы должны быть защищены, а для компаний необходимо обеспечить прохождение сложного этапа, добавил Путин.