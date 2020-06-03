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Путин заявил о необходимости защитить интересы легкой промышленности

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Фото: РИА Новости/Александр Кондратюк
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Интересы работников легкой промышленности и их доходы должны быть защищены, а для компаний необходимо обеспечить прохождение сложного этапа. Об этом 3 июня заявил президент России Владимир Путин.

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«При этом важно, чтобы компании могли не только уверенно пройти нынешний непростой этап, но и запускать, реализовывать долгосрочные инвестиционные программы», — сказал он в ходе совещания о ситуации в легкой промышленности.

Президент напомнил, что в этой сфере занято около 300 тыс. человек. При этом весной спрос на продукцию легкой промышленности резко упал, на что оказало влияние закрытие непродовольственных магазинов и ограничения, связанные с коронавирусом. Из-за этого повысился риск сокращения рабочих мест и ухудшилось финансовое и хозяйственное положение предприятий.

По данным на 3 июня, в России выявлено 432 277 случаев коронавируса, зафиксировано 5215 летальных исходов, выздоровели 195 957 человек.

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Вся информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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