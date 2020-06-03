Путин заявил об отсутствии сбоев в снабжении медиков средствами защиты

Критических сбоев в снабжении сотрудников медицинских учреждений средствами индивидуальной защиты (СИЗ) удалось избежать, заявил в среду, 3 июня, президент России Владимир Путин на совещании по ситуации в легкой промышленности.

По словам главы государства, в самом начале эпидемии коронавируса российские компании «проявили ответственный, гибкий подход», развернули выпуск СИЗ, в некоторых случаях перепрофилировали производство. Российский лидер поблагодарил тех, кто принимал участие в решении этой задачи.

Президент подчеркнул, что «в короткие сроки в России в десятки раз выросло производство масок, перчаток, защитных костюмов, в результате удалось избежать критических сбоев в снабжении врачей, среднего и младшего медперсонала больниц, служб скорой помощи».

«А если они (сбои. — Ред.) где-то и были на первом этапе, то это достаточно быстро было исправлено», — заключил Путин.

Ранее в этот же день заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что московские медики получают по 4 млн единиц СИЗ в неделю с нового склада.

По данным на 3 июня, в России выявлено 432 277 случаев коронавируса, зафиксировано 5215 летальных исходов, выздоровели 195 957 человек.

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