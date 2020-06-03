Навального раскритиковали за ругань в адрес ветерана и Лео Бокерии

Политолог, профессор НИУ ВШЭ Олег Матвейчев и главный внештатный кардиолог Минздрава России Сергей Бойцов в беседе с «Известиями» осудили высказывания блогера Алексея Навального в адрес участников ролика в поддержку Конституции.

Накануне, 2 июня, по случаю предстоящего проведения голосования по поправкам к Конституции России телеканал RT подготовил ролик, участие в котором приняли в том числе российские артисты и общественные деятели, зачитавшие преамбулу Основного закона страны. В ролике также снялись участник Великой Отечественной войны Игнат Артеменко и врач-кардиохирург Лео Бокерия. Позднее в своем Telegram-канале ролик опубликовал Навальный, сопроводив его оскорбительными комментариями в адрес участников видео.

Олег Матвейчев заявил, что Навальный ведет информационную войну против России, оскорбляя ветерана.

«Мы ветеранам обязаны абсолютно всем. Если говорить про ветерана Артеменко, человек в 17 лет рисковал жизнью, командовал партизанским отрядом. Участвовал в нескольких крупных боевых операциях, в частности при форсировании Днепра и других, в которых погибли десятки тысяч людей. Он рисковал за то, чтобы такие «навальные» и его последователи могли жить на этой земле», — сказал политолог.

Ветераны заслуживают не просто положительного отношения, а религиозного поклонения, но никак не критики, заключил Матвейчев.

Сергей Бойцов заявил, что сделанные за глаза оскорбления свидетельствуют об общем уровне культуры Алексея Навального.

Главный внештатный кардиолог Минздрава заявил, что Лео Бокерия заслужил только самые добрые слова и ни в коей мере не такие оскорбления.

«Я знаю Лео Бокерию как высочайшего профессионала и блестящего организатора, с одной стороны. Но кроме того, он человек с очень активной гражданской позицией. Человек, который сделал очень много для нашей страны как руководитель, как создатель «Лиги здоровья наций». Он способствовал сохранению очень большого количества жизней», — заключил Бойцов.

Президент России Владимир Путин назначил датой проведения голосования по поправкам в Конституцию 1 июля. Внести изменения в Основной закон страны Путин предложил в ходе послания Федеральному собранию 15 января. Он представил целый блок социальных поправок: гарантия МРОТа не ниже прожиточного минимума, индексация пенсий и соцвыплат и финансовая поддержка семей с детьми.

Законопроект о поправках приняла Госдума 23 января. После документ поддержали региональные парламенты и Совет Федерации, а Конституционный суд признал законность представленных изменений. Первоначально голосование было запланировано на 22 апреля, но дату пришлось перенести из-за пандемии коронавируса.