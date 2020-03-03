Дерипаска подал иск к Навальному на 1 рубль

Бизнесмен Олег Дерипаска подал иск в Арбитражный суд Москвы к блогеру и основателю Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному о защите деловой репутации. Документ зафиксирован в картотеке дел суда.

«Это иск о защите нарушенной деловой репутации. Господин Навальный распространил не соответствующую действительности информацию о том, что мой клиент пользуется неправильной и незаконной поддержкой государства при занятии бизнесом, в частности, получая невозвратные кредиты», — приводит ТАСС слова адвоката Дерипаски во вторник, 3 марта.

Защита бизнесмена просит суд обязать Навального заявить о недостоверности этой информации, а также взыскать с него символическую компенсацию морального вреда в размере 1 рубль. Адвокат уточнил, что ложную информацию о бизнесе Дерипаски Навальный разместил в своем YouTube-канале.

Сам основатель Фонда борьбы с коррупцией в своем блоге написал, что не знает, с чем связан иск.

14 февраля газета Financial Times опубликовала статью, в которой приведены основания введения санкций в отношении бизнесмена в 2018 году. Всего названы шесть причин, одна из которых — отмывание бизнесменом средств в интересах российских властей. Сам Дерипаска назвал эти обвинения голословными, а санкции — политическими. По его словам, «это просто слухи и сплетни, приведенные без единого доказательства».