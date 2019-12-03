Зюганов раскритиковал однопартийцев из-за приглашения Навального в Мосгордуму

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов призвал однопартийцев, пригласивших блогера Алексея Навального и его сторонников в Мосгордуму, выполнять решения партии. Об этом политик заявил в ходе пресс-конференции в «Интерфаксе».

В противном случае «они ставят себя вне ее рядов», отметил глава КПРФ. Возмущение Зюганова вызвали действия депутата Елены Шуваловой, которая пригласила оппозиционера в Мосгордуму. Депутат подала заявку, но не предупредила однопартийцев о визите блогера.

«В политике есть свои законы, и это надо помнить», — заявил Зюганов и добавил, что в партии будет дисциплина и порядок. Глава КПРФ обвинил Навального и его сторонников в массовых беспорядках в Москве.

Как он уточнил, у думской комиссии по расследованию иностранного вмешательства есть данные, что около 1 млрд рублей с иностранных счетов поступило на счета тех, кто организует в стране беспорядки. Зюганов упомянул и сотрудников ЦРУ, принимавших участие в массовых беспорядках, в частности, в странах Прибалтики.

29 ноября в столичном парламенте планировался круглый стол, который инициировала депутат от КПРФ Елена Шувалова. Накануне мероприятия руководитель фракции коммунистов Николай Зубрилин отозвал заявку, объяснив это нарушением регламента. Однако Шувалова вместе с однопартийцами 29 ноября все-таки провела в стенах Мосгордумы встречу с участием Навального, Любови Соболь и юриста Ивана Жданова.

1 ноября Замоскворецкий суд Москвы признал законным внесение некоммерческой организации «Фонд борьбы с коррупцией» (ФБК), возглавляемой Навальным, в список иноагентов.

В августе Следственный комитет возбудил уголовное дело об отмывании 1 млрд рублей, за счет которых финансировался ФБК. С января 2016 по декабрь 2018 года, считает следствие, несколько сотрудников фонда и людей, имеющих отношение к его деятельности, получили от третьих лиц «крупную сумму денег, которые заведомо для них были приобретены преступным путем». Позже эти средства внесли через московские банкоматы на расчетные счета нескольких банков.