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СК РФ возбудил дело об отмывании миллиарда рублей против ФБК

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Фото: ТАСС/Артем Коротаев
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Следственный комитет России возбудил уголовное дело об отмывании 1 млрд рублей, за счет которых финансировался основанный блогером Алексеем Навальным Фонд борьбы с коррупцией (ФБК). Об этом в субботу, 3 августа, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

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Дело возбуждено по статье о совершении совершении финансовых операций с денежными средствами, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем.

По данным СК и МВД, которое передало материалы расследования, с января 2016 по декабрь 2018 года некоторые сотрудники ФБК и люди, имеющие отношение к его деятельности, получили от третьих лиц «крупную сумму денег, которые заведомо для них были приобретены преступным путем».

Для того, чтобы придать придать законный вид «владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, полученными преступным путем», соучастники внесли эти средства через московские банкоматы на расчетные счета нескольких банков, рассказала Петренко.

В СК заявили, что теперь следователи занимаются установлением источников, из которых поступали денежные средства. Также они выяснят их объем и круг лиц, причастных незаконной схеме финансирования.

Накануне стало известно, что под подозрением в отмывании средств, в частности, оказался бывший глава предвыборного штаба Навального Леонид Волков, бывший директор ФБК Роман Рубанов, бухгалтер фонда Анна Чехович, глава юридического отдела Вячеслав Гимади и еще несколько сотрудников. В их отношении шла проверка.

Правоохранители выяснили, что именно через их счета проходили крупные суммы денег неизвестного происхождения. Так, на счета подозреваемых в Альфа-банке в 2017–2018 годах поступило более 1 млрд рублей. Следователи полагают, что деньги «могли поступать из-за рубежа от третьих лиц».

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