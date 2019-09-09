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Прокуратура подала иск к Навальному и сотрудникам ФБК

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Фото: ТАСС/Максим Григорьев
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Прокуратура Москвы направила иск к блогеру и политику Алексею Навальному и сотрудникам «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК) в Черемушкинский суд столицы. Об этом сообщил ТАСС в понедельник, 9 сентября.

Помимо Навального, иск подан к сотрудникам ФБК Георгию Албурову, Ивану Жданову, Любови Соболь, главе московского штаба Навального Олегу Степанову, ведущему онлайн-программы «Навальный Live» Владимиру Милову, а также незарегистрированным кандидатам в Мосгордуму Александру Соловьеву и Илье Яшину.

Как отмечает «Федеральное агентство новостей», иск в настоящий момент возвращен лицу, направившему его, для устранения нарушений в его подаче.

Точные причины подачи иска неизвестны. Отмечается, что прокуратура требует взыскать с Навального, сотрудников ФБК и незарегистрированных кандидатов некую сумму денег.

Ранее, 7 сентября. в туалете штаба Навального в Санкт-Петербурге следователи обнаружили бюллетени для голосования на выборах губернатора.

8 сентября в 85 российских регионах прошло более 5 тыс. выборов разного уровня, в том числе 17 губернаторов, депутатов Госдумы по четырем одномандатным округам, а в Москве — депутатов Мосгордумы.

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