Путин поддержал идею ограничения импортных закупок легпрома госкомпаниями

Президент России Владимир Путин поддержал идею об ограничении закупок импортной продукции легкой промышленности компаниями с участием государственных акций. Об этом глава государства заявил в среду, 3 июня, в ходе совещания по ситуации в отрасли.

«Предложение о том, чтобы госкомпании и компании с госучастием преимущественно закупали отечественную продукцию, считаю абсолютно востребованным, своевременным и, главное, справедливым, потому что эта отрасль пользуется за рубежом достаточно большой государственной поддержкой», — отметил Путин.

Он также подчеркнул, что в России «импорт захлестывает порой», поэтому необходимо осваивать внутренний рынок.

Ранее в ходе этого же совещания Путин заявил о необходимости защитить интересы работников легкой промышленности и их доходы, а для компаний необходимо обеспечить прохождение кризисного этапа, связанного с распространением коронавирусной инфекции.

Президент напомнил, что в этой сфере занято около 300 тыс. человек. При этом весной спрос на продукцию легкой промышленности резко упал, на что оказали влияние закрытие непродовольственных магазинов и ограничения, связанные с коронавирусом. Из-за этого повысился риск сокращения рабочих мест и ухудшилось финансовое и хозяйственное положение предприятий.