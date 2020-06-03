Минздрав рекомендовал медцентрам тестировать всех пациентов на COVID-19

Всех пациентов, поступающих в медицинские учреждения, рекомендуется тестировать на коронавирус и антитела. Об этом говорится в седьмой версии рекомендаций Минздрава России по диагностике и лечению коронавирусной инфекции, документ опубликован на сайте ведомства 3 июня.

«Рекомендуется проводить тестирование всех пациентов, поступающих в медицинские организации для оказания плановой медицинской помощи, на наличие IgM и IgG к SARS-CoV-2 с помощью зарегистрированных экспресс-тестов», — сказано в документе.

Кроме того, Минздрав рекомендует в обязательном порядке проводить тестирования на коронавирус в интернатах, детских домах и детских лагерях, пансионатах для пожилых граждан и других стационарных организациях социального обслуживания.

Отмечается, что COVID-19 у лиц старшего возраста может протекать атипично, без лихорадки, кашля и одышки. Иногда у пациентов наблюдаются бред, тахикардия, снижение артериального давления и конъюнктивит, пишет «Газета.ру».

Также в новой версии рекомендаций Минздрав обновил список лекарств, которые можно применять для лечения COVID-19 у взрослых.

Накануне Роспотребнадзор разработал рекомендации для медучреждений по восстановлению плановой деятельности. Ведомство также рекомендовало проверять плановых пациентов на COVID-19 не ранее, чем за семь дней до госпитализации. Граждан, поступающих экстренно, также следует тестировать на коронавирус и до получения результатов анализа размещать их в изоляторах или маломестных палатах.

По состоянию на 3 июня в России количество выявленных случаев заболевания COVID-19 достигло 432 277, в том числе 8536 — за последние сутки. 195 957 человек вылечились. 5215 пациентов скончались.

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