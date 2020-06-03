Минздрав обновил список возможных препаратов для лечения COVID-19 у взрослых

Минздрав России в среду, 3 июня, обновил список возможных лекарств для лечения COVID-19 у взрослых. Соответствующий перечень был опубликован на сайте ведомства.

Согласно тексту документа в данный список препаратов включили фавипиравир. Также в нем указаны гидроксихлорохин, мефлохин, азитромицин, лопинавир +ритонавир, рекомбинантный интерферон бета-1b и рекомбинантный интерферон альфа, умифеновир.

В качестве препаратов противовоспалительной терапии при коронавирусной инфекции в ведомстве рекомендуют использовать шесть препаратов, в том числе тоцилизумаб, сарилумаб, олокизумаб и др.

Среди возможных противотромбических лекарств при COVID-19 у взрослых Минздрав выделяет пять медикаментов, среди которых нефракционированный гепарин, надропарин кальция и эноксапарин натрия.

30 мая ведомство одобрило первый в стране препарат против коронавируса, который получил название «Авифавир». Его производят РФПИ и «Химрар», он выпускается в форме таблеток, покрытых пленочной оболочкой. Медикамент, как выяснили «Известия», поступит в больницы страны 11 июня.

«Авифавир» — торговое наименование препарата. Международное непатентованное название — фавипиравир, говорится в Государственном реестре лекарственных средств.

Гендиректор центра «Вектор» Ринат Максютов в свою очередь сообщил, что разработана вакцина от коронавируса, которую можно будет закапать в нос. Всего разработаны три перспективных препарата. К клиническим испытаниям планируется приступить в конце июня и завершить их в сентябре.

28 мая в Минздраве сообщили, что для лечения коронависрусной инфекции в стране продолжат использовать антималярийный препарат гидроксихлорохин (ГХХ). Лекарство эффективно при лечении отдельных пациентов с коронавирусом. Побочные эффекты от использования препарата, в частности кардиотоксичность учитываются при его назначении.

Гидроксихлорохин — противомалярийный препарат, вызывающий гибель эритроцитарных форм всех видов плазмодиев. Обладает иммунодепрессивной и некоторой противовоспалительной активностью.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

В России с момента распространения инфекции выявлено 432 277 случаев заболевания COVID-19, скончались 5 215 пациентов, выздоровели 195 957 человек.

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