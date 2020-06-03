Минздрав назвал поражения кожи одним из первых симптомов COVID-19

Одним из первых симптомов коронавирусной инфекции могут быть поражения кожи, следует из обновленных рекомендаций по профилактике и диагностике заболевания Министерства здравоохранения России, опубликованных 3 июня.

В документе отмечается, что данный факт неоднократно описывался в научной литературе, а также подтверждался в результате наблюдений медицинских работников за инфицированными в России.

«Поражения кожи могут быть первыми признаками начала коронавирусной инфекции», — сказано в рекомендациях.

Также в документе кожные высыпания и дерматозы разделены на семь групп в зависимости от механизмов их развития. В частности, это ангииты кожи, кореподобные сыпи и инфекционные эритемы, а также розовый лишай и папуло-сквамозные сыпи.

28 мая ведомство опубликовало новые рекомендации по оказанию медицинской помощи беременным, роженицам и новорожденным при COVID-19.

В них были добавлены глава об особенностях проведения пренатального скрининга и принципы проведения инвазивной диагностики у пациенток с коронавирусом, а также оценка тяжести пациента с четкими алгоритмами действий для врачей.

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