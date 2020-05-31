В Минздраве сравнили риск передачи коронавируса в больнице и магазине

Риск передачи коронавирусной инфекции в медицинском учреждении значительно ниже, чем, например, в магазине. Прежде всего это касается сотрудников больниц. Об этом в воскресенье, 31 мая, заявила заместитель министра здравоохранения Татьяна Семенова в эфире телеканала «Россия 24».

«Риск [передачи коронавируса] минимален в больнице. <...> С обычным пациентом легкой, средней степени тяжести риск значительно ниже, чем в магазине или в местах общественных», — отметила Семенова.

По ее словам, в медицинских учреждениях риск передачи коронавирусной инфекции существенно ниже благодаря использованию сотрудниками индивидуальных средств защиты — масок, перчаток, очков и защитных костюмов.

Кроме этого, Семенова подчеркнула, что принудительно привлекать студентов медицинских вузов к работе в больницах недопустимо. Она отметила, что министерство принимает очень жесткие меры, если есть информация о принудительности работы с коронавирусными больными.

29 мая кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин рассказал, что при нахождении в общественных местах следует соблюдать ряд правил, чтобы не заболеть COVID-19, возбудителем которого является коронавирус SARS-CoV-2.

К Кондрахин указал, что в любых местах общественного пользования необходимо находиться в масках и печатках. Например, в кинотеатрах из-за этого придется отказаться от напитков и попкорна.