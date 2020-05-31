Прямой эфир
Сюжет:

В Минздраве сравнили риск передачи коронавируса в больнице и магазине

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Риск передачи коронавирусной инфекции в медицинском учреждении значительно ниже, чем, например, в магазине. Прежде всего это касается сотрудников больниц. Об этом в воскресенье, 31 мая, заявила заместитель министра здравоохранения Татьяна Семенова в эфире телеканала «Россия 24».

Такая вот зараза: ученые сообщили о новых путях передачи коронавируса
Штаммом 2019-nCoV можно заразиться через половой контакт, денежные купюры и мобильные телефоны

«Риск [передачи коронавируса] минимален в больнице. <...> С обычным пациентом легкой, средней степени тяжести риск значительно ниже, чем в магазине или в местах общественных», — отметила Семенова.

По ее словам, в медицинских учреждениях риск передачи коронавирусной инфекции существенно ниже благодаря использованию сотрудниками индивидуальных средств защиты — масок, перчаток, очков и защитных костюмов.

Кроме этого, Семенова подчеркнула, что принудительно привлекать студентов медицинских вузов к работе в больницах недопустимо. Она отметила, что министерство принимает очень жесткие меры, если есть информация о принудительности работы с коронавирусными больными.

29 мая кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин рассказал, что при нахождении в общественных местах следует соблюдать ряд правил, чтобы не заболеть COVID-19, возбудителем которого является коронавирус SARS-CoV-2.

КквКондрахин указал, что в любых местах общественного пользования необходимо находиться в масках и печатках. Например, в кинотеатрах из-за этого придется отказаться от напитков и попкорна.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Число выздоровевших от коронавируса в Подмосковье превысило 8 тыс. человек
Более 10,6 млн тестов на коронавирус провели в России

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020