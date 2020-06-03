В Минздраве указали на особенности лечения COVID-19 гидроксихлорохином

Назначение противомалярийного препарата гидроксихлорохин обосновано для некоторых групп пациентов при лечении заболевания COVID-19, возбудителем которого является коронавирус SARS-CoV-2. Об этом говорится в седьмой версии рекомендаций Министерства здравоохранения России по диагностике и лечению коронавирусной инфекции, опубликованной в среду, 3 июня.

«Следует отметить, что значительный массив опубликованных результатов зарубежных исследований, а также отечественный опыт всё же указывают на обоснованность применения гидроксихлорохина при его назначении в определенных группах пациентов с COVID‐19 в низких дозах, в меньшей степени ассоциированных с нарушениями сердечного ритма», — отмечается в рекомендациях.

Также в документе указано, что противомалярийные препараты должны назначаться только по результатам электрокардиограммы, так как обладают высокой кардиотоксичностью.

29 мая в России зарегистрировали препарат «Авифавир» для лечения коронавирусной инфекции. В больницах препарат будет реализовываться по контрактам, в свободную продажу он не выйдет.

«Авифавир» стал первым в мире препаратом на базе японского «Фавипиравира», одобренным для лечения COVID-19. «Фавипиравир» достаточно хорошо изучен, так как использовался в Японии с 2014 года в лечении тяжелых форм гриппа.

За прошедшие сутки в России зафиксировано 8536 новых случаев COVID-19 в 84 регионах. Больше всего заболевших выявлено в Москве — 1842 человека. В Подмосковье зарегистрировано 736 случаев COVID-19, в Санкт-Петербурге — 380.

За время эпидемии в стране выявлено 432 277 случаев коронавируса в 85 регионах, зафиксировано 5215 летальных исходов, выздоровели 195 957 человек.

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