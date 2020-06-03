Прямой эфир
Сюжет:

В Минздраве указали на особенности лечения COVID-19 гидроксихлорохином

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Назначение противомалярийного препарата гидроксихлорохин обосновано для некоторых групп пациентов при лечении заболевания COVID-19, возбудителем которого является коронавирус SARS-CoV-2. Об этом говорится в седьмой версии рекомендаций Министерства здравоохранения России по диагностике и лечению коронавирусной инфекции, опубликованной в среду, 3 июня.

Антивирус установлен: лекарство от COVID-19 поступит в больницы к 11 июня
Препарат «Авифавир», созданный при участии РФПИ, будет доступен медучреждениям и не выйдет в свободную продажу

«Следует отметить, что значительный массив опубликованных результатов зарубежных исследований, а также отечественный опыт всё же указывают на обоснованность применения гидроксихлорохина при его назначении в определенных группах пациентов с COVID‐19 в низких дозах, в меньшей степени ассоциированных с нарушениями сердечного ритма», — отмечается в рекомендациях.

Также в документе указано, что противомалярийные препараты должны назначаться только по результатам электрокардиограммы, так как обладают высокой кардиотоксичностью.

29 мая в России зарегистрировали препарат «Авифавир» для лечения коронавирусной инфекции. В больницах препарат будет реализовываться по контрактам, в свободную продажу он не выйдет.

«Авифавир» стал первым в мире препаратом на базе японского «Фавипиравира», одобренным для лечения COVID-19. «Фавипиравир» достаточно хорошо изучен, так как использовался в Японии с 2014 года в лечении тяжелых форм гриппа.

За прошедшие сутки в России зафиксировано 8536 новых случаев COVID-19 в 84 регионах. Больше всего заболевших выявлено в Москве — 1842 человека. В Подмосковье зарегистрировано 736 случаев COVID-19, в Санкт-Петербурге — 380.

к

За время эпидемии в стране выявлено 432 277 случаев коронавируса в 85 регионах, зафиксировано 5215 летальных исходов, выздоровели 195 957 человек.

Вся информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В ВОЗ предупредили о возможном приходе второй волны коронавируса
Врач сравнила российские и иностранные тест-системы на коронавирус

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020