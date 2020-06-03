Прямой эфир
Сюжет:

В ВОЗ предупредили о возможном приходе второй волны коронавируса

0
Фото: REUTERS/John Sibley
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Есть угроза повторного всплеска коронавирусной инфекции, и если вирус не купировать, вторая волна может стать разрушительной. Об этом директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге заявил в среду, 3 июня, в ходе онлайн-брифинга.

Как традиции побеждают пандемию
Методы китайской медицины предотвращают переход болезни в критическую стадию

«Вторая волна не является неизбежной, однако всё большее число стран снимает ограничения, есть явная угроза повторного всплеска инфекции COVID, если не купировать эти всплески, то вторая волна может наступить, и она может стать очень разрушительной», — цитирует Клюге «РИА Новости».

По его словам, в настоящее время дела обстоят не лучше, чем это было в начале года. Также Клюге напомнил, что в мире по-прежнему нет ни вакцины, ни лечения от COVID-19, сообщается на сайте aif.ru.

В России специалисты также не исключают вероятность новой волны коронавируса. Глава Роспотребнадзора заявила 30 мая, что осенью, в период подъема ОРВИ, вполне возможен и новый всплеск заболеваемости COVID-19, передает RT.

При этом Клюге отметил, что Россия и Украина постепенно выходят на стабилизацию ситуации с распространением коронавируса, отмечает «Федеральное агентство новостей».

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

Инфографика

По состоянию на 3 июня в России общее число выявленных случаев заболевания COVID-19 достигло 432 277 человек, умерли 5215 пациентов, выздоровели ― 195 957.

Согласно данным статистического бюро Worldometer, на Украине выявили 24 823 случая коронавируса, при этом 735 человек скончались, а еще 10 440 ― вылечились.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
МЧС России впервые прервет сиренами телевещание по всей стране
В ВОЗ заявили о стабилизации ситуации с коронавирусом в России и на Украине

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020