В ВОЗ предупредили о возможном приходе второй волны коронавируса

Есть угроза повторного всплеска коронавирусной инфекции, и если вирус не купировать, вторая волна может стать разрушительной. Об этом директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге заявил в среду, 3 июня, в ходе онлайн-брифинга.

«Вторая волна не является неизбежной, однако всё большее число стран снимает ограничения, есть явная угроза повторного всплеска инфекции COVID, если не купировать эти всплески, то вторая волна может наступить, и она может стать очень разрушительной», — цитирует Клюге «РИА Новости».

По его словам, в настоящее время дела обстоят не лучше, чем это было в начале года. Также Клюге напомнил, что в мире по-прежнему нет ни вакцины, ни лечения от COVID-19, сообщается на сайте aif.ru.

В России специалисты также не исключают вероятность новой волны коронавируса. Глава Роспотребнадзора заявила 30 мая, что осенью, в период подъема ОРВИ, вполне возможен и новый всплеск заболеваемости COVID-19, передает RT.

При этом Клюге отметил, что Россия и Украина постепенно выходят на стабилизацию ситуации с распространением коронавируса, отмечает «Федеральное агентство новостей».

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По состоянию на 3 июня в России общее число выявленных случаев заболевания COVID-19 достигло 432 277 человек, умерли 5215 пациентов, выздоровели ― 195 957.

Согласно данным статистического бюро Worldometer, на Украине выявили 24 823 случая коронавируса, при этом 735 человек скончались, а еще 10 440 ― вылечились.