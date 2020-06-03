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МЧС России впервые прервет сиренами телевещание по всей стране

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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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МЧС России впервые прервет передачи телеканалов по всей стране электросиренами и громкоговорителями в рамках проверки систем оповещения. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 3 июня на сайте ведомства.

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«Комплексные проверки готовности систем оповещения населения с запуском электросирен и громкоговорителей, а также замещением трансляций теле- и радиоканалов запланированы во всех субъектах РФ на октябрь текущего года», — говорится в сообщении.

Такое решение было принято в рамках правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, заседание которой состоялось накануне. Отмечается, что к 2030 году не менее 90% населения страны должно гарантированно получать экстренную информацию через системы оповещения.

Согласно действующему законодательству, операторы связи и редакции СМИ обязаны передавать сигналы оповещения, при необходимости замещая телеэфир. В МЧС отметили, что элементы систем оповещения были активно задействованы в условиях пандемии коронавируса. По словам замглавы ведомства Павла Барышева, планируется дооборудовать средствами оповещения таксофоны, стоящие в отдельных населенных пунктах. В настоящее время ведется работа по составлению перечня населенных пунктов, где будет проводиться такая работа.

Ранее, в октябре 2019 года, в МЧС рассказали, как действовать в соответствии с сигналами гражданской обороны при катастрофическом затоплении.

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