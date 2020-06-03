Врачи в Москве получают 4 млн средств защиты в неделю

Московские медики получают по 4 млн единиц средств индивидуальной защиты (СИЗ) в неделю с нового склада. Об этом в среду, 3 июня, заявила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Первостепенной задачей для нас было и остается до сих пор — уверенность в их (медработников. ― Ред.) безопасности. Мы стараемся обеспечивать медиков в полной мере средствами защиты, проводим регулярное тестирование на коронавиурс», ― сообщила она журналистам.

Также Ракова отметила, что среди средств индивидуальной защиты, которые получают медики, имеются маски, перчатки, защитные костюмы и очки, респираторы, бахилы, а также средства дезинфекции и другие предметы. Кроме того, она добавила, что на новом складе в Москве создан неснижаемый запас СИЗ в расчете на 2–4 недели.

Ранее в этот день стало известно, что в столице за минувшие сутки зафиксировано 1842 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Этот показатель опустился ниже уровня 2 тыс. впервые с 23 апреля.

23 мая мэр Москвы Сергей Собянин заявил о стабилизации ситуации с распространением инфекции в городе, а 27-го объявил о новом этапе снятия ограничений. С 1 июня горожанам разрешено гулять в соответствии с графиком, который можно посмотреть на портале мэрии и в сервисе «Яндекс.Карты».

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По состоянию на 3 июня в России общее число выявленных случаев заболевания COVID-19 достигло 432 277 человек, умерли 5215 пациентов, выздоровели ― 195 957, пишет «Газета.ру».

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