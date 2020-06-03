Выплаты за помощь пациентам с COVID-19 за май получат в два раза больше медиков

Выплаты за помощь пациентам с COVID-19 за май должны получить в два раза больше медиков, чем за апрель. Об этом 3 июня на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«Количество задействованных медработников по сравнению с апрелем месяцем увеличилось практически в два раза, общее количество участвующих в оказании медицинской помощи — более 450 тыс.», — сказал он.

На данный момент президентские выплаты начислены 243,5 тыс. специалистов на территории России, из которых 20% — врачебный персонал, 53% — средний медицинский персонал, остальные — младшие медработкники, а также водители скорой помощи. Все они должны получить выплаты в полном объеме до 10 июня.

Кроме того, стимулирующие доплаты получат психологи, оказывающие помощь пациентам с подтвержденным коронавирусом, а также сотрудники медицинских лабораторий. Также Мурашко подчеркнул, что Фонд социального страхования (ФСС) осуществляет страховые выплаты медикам в срок.

«Общее количество выплат составило сегодня более 2253 человек, 155 млн рублей перечислено непосредственно медицинскому персоналу», — добавил министр.

В начале апреля президент России Владимир Путин установил специальную федеральную выплату за работу специалистам, помогающим пациентам с коронавирусом. Средства ежемесячно должны получать: врачи — 80 тыс. рублей, фельдшеры и медсестры — 50 тыс. рублей, младший медперсонал — 25 тыс. рублей.

В середине мая Путин указал на проблему задержки стимулирующих выплат медикам за работу с больными COVID-19. Он раскритиковал выполнение распоряжения и потребовал предоставлять надбавки в полном объеме за сам факт работы, а не за отработанные часы.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По состоянию на 3 июня в России общее число выявленных случаев заболевания COVID-19 достигло 432 277 человек, умерли 5215 пациентов, выздоровели ― 195 957.