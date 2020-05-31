Прямой эфир
Сюжет:

Прокуратура проверит жалобы медиков подмосковной больницы

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Прокуратура Московской области начала проверку изложенной в СМИ информации о возможных нарушениях в Видновской районной клинической больнице. Об этом сообщила представитель ведомства Марина Каурова в воскресенье, 31 мая.

Обещанный платеж: медики по всей стране жалуются на отсутствие надбавок
Почему выделенные средства не доходят до врачей и медперсонала в российских регионах

После проверки при наличии оснований будут приняты соответствующие меры, сказала она агентству «Интерфакс».

Ранее в мае в СМИ появилось обращение коллектива больницы. Медики сообщали о невыплатах положенных надбавок, а также ошибках руководства медицинского учреждения, повлекших заболевания и даже смерти сотрудников.

Главный врач больницы Бутай Бутаев 29 мая сообщил телеканалу «360», что медики получили выплаты за апрель, но «остался ряд вопросов». По его словам, это могло быть связано с задержкой в передаче списков.

По данным оперштаба на воскресенье, в России за минувшие сутки зарегистрировали 9268 новых пациентов с коронавирусом, 4414 человек выздоровели.

1

Вся информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Жительница Свердловской области пригрозила губернатору иском за закрытые больницы
В Москве анонсировали возвращение около 3 тыс. коек к обычной работе

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020