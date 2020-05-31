Прокуратура проверит жалобы медиков подмосковной больницы

Прокуратура Московской области начала проверку изложенной в СМИ информации о возможных нарушениях в Видновской районной клинической больнице. Об этом сообщила представитель ведомства Марина Каурова в воскресенье, 31 мая.

После проверки при наличии оснований будут приняты соответствующие меры, сказала она агентству «Интерфакс».

Ранее в мае в СМИ появилось обращение коллектива больницы. Медики сообщали о невыплатах положенных надбавок, а также ошибках руководства медицинского учреждения, повлекших заболевания и даже смерти сотрудников.

Главный врач больницы Бутай Бутаев 29 мая сообщил телеканалу «360», что медики получили выплаты за апрель, но «остался ряд вопросов». По его словам, это могло быть связано с задержкой в передаче списков.

По данным оперштаба на воскресенье, в России за минувшие сутки зарегистрировали 9268 новых пациентов с коронавирусом, 4414 человек выздоровели.

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