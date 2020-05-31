Жительница Свердловской области пригрозила губернатору иском за закрытые больницы

Жительница Свердловской области пригрозила подать иск против губернатора региона Евгения Куйвашева. Из-за ограничений, введенных главой области в связи с коронавирусом, ее ребенок не может получить необходимое лечение.

Женщина обратилась к главе региона через Instagram. По ее словам, у ее 12-летней дочери прогрессирующая катаракта, и та уже месяц «ходит как слепой котенок». Если «МНТК глаза» в Екатеринбурге не откроется на следующей неделе, жительница региона пообещала обратиться в суд, так как если ребенка в ближайшее время не прооперируют, зрение может не восстановиться.

«Я понимаю ваше отчаяние и хотел бы, чтобы все были здоровы. И особенно — дети», — ответил Куйвашев. Он заверил, что понимает сложности, которые возникли у людей из-за ограничений плановой помощи.

«Но я не думаю, что вы бы хотели, чтобы ваш ребенок заразился COVID-19. А именно с желанием обезопасить всех от вируса и связаны требования особого режима», — написал он. Он подчеркнул, что экстренная помощь пациентам по-прежнему оказывается, и рекомендовал обратиться в клинику. По его словам, врачи сделают всё возможное, если увидят угрозу здоровью.

23 мая Куйвашев сообщил, что 80% коек, отведенных в Екатеринбурге для пациентов с коронавирусом, заняты. Всего в области организовано 5848 мест в инфекционных отделениях. Туда госпитализируют людей с коронавирусной инфекцией, пневмониями и симптомами ОРВИ.

По данным оперштаба на воскресенье, в России за минувшие сутки зарегистрировали 9268 новых пациентов с коронавирусом, 4414 человек выздоровели.

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