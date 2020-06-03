Китай поддержал стратегию России в области ядерного сдерживания

Китайские власти поддерживают усилия, которые прилагает Россия в сфере ядерного сдерживания. Об этом в среду, 3 июня, заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

Дипломат отметил, что Пекин готов взаимодействовать с Москвой в сфере обеспечения всеобщей безопасности. По его словам, на данный момент складывается непростая ситуация, которую осложняют односторонние действия отдельных государств.

«Мы готовы совместно с Россией содействовать поддержанию мира и стабильности в мире», — приводит ТАСС слова Лицзяня.

Накануне президент России Владимир Путин утвердил основы государственной политики в области ядерного сдерживания.

Документ состоит из четырех разделов, которые посвящены сущности ядерного сдерживания, условиям перехода России к применению ядерного оружия, задачам государственных органов и организаций по реализации политики в области ядерного сдерживания.

Директор Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов заявил, что президентский указ направлен на достижение понимания потенциальным противником неотвратимости возмездия в случае агрессии против России и (или) ее союзников.