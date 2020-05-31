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Кравчук заявил о не полученной Украиной компенсации за ликвидацию ядерного оружия

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Фото: TASS/ZUMA
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После подписания Будапештского меморандума Украина должна была получить компенсации за ликвидацию ядерного оружия в размере $250 млрд. Об этом заявил первый президент страны Леонид Кравчук.

«Ядерное вооружение было тактическое, которое тоже ушло в Россию. Были носители Backfire, эти знаменитые самолеты. Они тоже перешли в Россию», — сказал он в интервью главному редактору издания Gordon.Ua Олесе Бацман. По словам Кравчука, если всё посчитать, получается примерно названная сумма.

Переговоров о реальной компенсации не было, заявил экс-президент. По его словам, тогда «те, кто разбирается в этом деле», сказали, что постановка этого оружия на территории Украины приведет к большим затратам, а ликвидация — к еще большим.

У Украины было 46 твердотопливных ракет, остальные — на жидком топливе, которое очень опасно для окружающей среды и «страшнее атомного оружия», заявил Кравчук.

Будапештский меморандум, в рамках которого Украина лишилась ядерного оружия в обмен на обещание территориальной целостности и безопасности, подписан Россией, США, Великобританией и Украиной 4 декабря 1994 года. Позже украинские политики неоднократно выступали за его пересмотр.

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