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Немецкая газета заявила о «перенятой у русских» Маском раздельной доставке

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Фото: TASS/Zuma
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Раздельная доставка людей и грузов подсмотрена главой компании SpaceX Илоном Маском «у русских», написала в понедельник, 1 июня, немецкая газета Der Tagesspiegel.

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В новой «постшаттловской» концепции, отмечает издание, предусмотрено разделение перевозки людей и материалов. Раньше американские космические челноки могли (и должны были) перевозить как тонны материалов, так и более 20 членов экипажа.

«Русские же с самого начала делали ставку на раздельные старты космических грузовиков и пилотируемых кораблей», — пишут авторы статьи.

У американцев изменилось многое, начиная от материалов и заканчивая моделью и модой. Маск также объясняет раздельную доставку астронавтов и грузов перспективой полетов в космос туристов. «Впрочем, и здесь первопроходцами стали именно русские, которые прокатили до МКС туриста Денниса Тито еще в 2001 году», — заключает издание.

30 мая ракета-носитель Falcon 9 с многоразовым пилотируемым космическим кораблем Crew Dragon успешно стартовала с мыса Канаверал. На следующий день корабль пристыковался к МКС в автоматическом режиме.

Опрошенные «Известиями» эксперты заявили, что запуск американского пилотируемого корабля Crew Dragon может открыть новую эру в космонавтике.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп назвал «триумфальным возвращением США к звездам» успешный запуск Crew Dragon.

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