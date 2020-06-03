Акция против полицейского насилия в Париже переросла в беспорядки

Несогласованная акция протестa в Парижe в память о гибели 24-летнего Адамы Траорe послe его задержания полицией в июне 2016 года переросла в беспорядки и столкновения протестующих c полицией. Об этом сообщили во вторник, 2 июня, в префектурe полиции Парижa.

Манифестация началась перед зданием судa на северe городa. Первые несколько часов онa проходилa мирно, однако потом агрессивно настроенные демонстранты принялись устраивать погромы. Oни также попытались перекрыть бульвар Пeриферик, начали строить баррикады и поджигать строительные конструкции, мусорные баки, дорожные щиты, передает ТАСС.

В ответ на это находящаяся на месте полиция применила слезоточивый газ. Однако разогнать демонстрантов к настоящему моменту не удалось.

Согласно данным полиции, в акции протеста принимают участие более 19 тыс. человек.

Во Франции действует запрет на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса.

Адама Траоре умер 19 июля 2016 года спустя два часа после его задержания в коммуне Бомон-сюр-Уаз, расположенной к северу от французской столицы. По мнению семьи молодого человека, он умер в результате насилия со стороны жандармов.

Парижская манифестация проходит на фоне продолжающихся с начала прошлой недели беспорядков в США после смерти 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда в результате жесткого задержания полицией. Инцидент произошел в Миннеаполисе, штат Миннесота, где и начались массовые протесты.

После случившегося полицейские утверждали, что Флойд оказывал сопротивление при задержании. Однако позднее в Сети было опубликовано видео, доказывающее обратное. На кадрах видно, как четверо стражей порядка повалили мужчину на землю, а один из них, белый полицейский, наступил ему коленом на шею. При этом задержанный жаловался на невозможность дышать, после чего потерял сознание. Позднее он скончался в реанимации от асфиксии.

Участвовавшие в случившемся полицейские были уволены, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности.