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Медицинским психологам назначат «коронавирусные» надбавки

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Компенсации за работу с больными COVID-19 начнут получать и медицинские психологи. Это следует из поправок, внесенных правительством в соответствующие постановления.

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Речь о двух видах надбавок. Первые — это фиксированные выплаты, которые раньше уже были положены врачам ковид-стационаров (80 тыс. рублей), среднему и младшему персоналу таких больниц (50 тыс. и 25 тыс. соответственно), врачам скорой (50 тыс.), а также среднему, младшему медперсоналу и водителям (по 25 тыс.). Сколько именно достанется медицинским психологам, не ясно: судя по документу, это решат главврачи.

Вторая доплата составит 80% от среднего заработка в субъекте (за девять месяцев прошлого года, по данным Росстата) для работающих в поликлиниках и 100% — для сотрудников стационаров. Выплаты положены специалистам с 1 апреля.

В пресс-службе Минздрава подтвердили «Известиям», что в перечень сотрудников, имеющих право на выплаты, включены медицинские работники с высшим немедицинским образованием. К последней категории относятся клинические психологи.

Ранее на проблему обращала внимание Ассоциация медицинских (клинических) психологов, в середине мая направившая обращение в правительство. В нем указывалось, что сейчас медицинские психологи работают во всех отделениях и со всеми пациентами, в том числе инфицированными COVID-19, без каких-либо компенсаций. Кроме того, эти специалисты включены в составы мультидисциплинарных реабилитационных бригад.

Подробности — в материале «Известий»:

Коронное расширение: медицинские психологи получат ковидные доплаты

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