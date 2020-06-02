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В Дагестане передали помогающим в борьбе с COVID врачам 1,5 т овощей

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Фото: РЕН ТВ
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Жители Дагестана передали военным врачам, которые прибыли в поселок Ботлих для помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией, 1,5 т фруктов и овощей. Об этом сообщило Министерство обороны России.

Согласно сообщению, жители республики передали продукты в качестве благодарности за оказываемую помочь в борьбе с распространением COVID-19. Глава муниципального образования «село Султанянгиюрт» Арзулум Шахмалов рассказал, что приехал вместе с помощью по поручению жителей Кизилюртовского района.

«Во-первых, хочу передать слова приветствия и благодарности от имени главы и жителей нашего района. Пожелать всем крепкого здоровья и удачи. Эта помощь — братская, она не однократная. Мы живем на низменности, у нас всегда созревает всё раньше», — добавил Шахмалов.

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Среди продуктов, которые жители передали военным, помидоры, огурцы и картофель, а также более 200 кг садовой клубники.

Отмечается, что на данный момент в полевых госпиталях проходят лечение 75 пациентов. Все они находятся под постоянным наблюдением медиков. Для оказания помощи в распоряжении врачей госпиталей самое современное оборудование, в том числе аппараты ИВЛ, УЗИ и рентгена, анализаторы крови, современная лаборатория, запас лекарств и мониторы интенсивного наблюдения пациентов.

28 мая сообщалось, что спецборт с бригадой врачей из Москвы прибыл в Дагестан, медики окажут помощь местным коллегам в борьбе с коронавирусом. Также в Дагестан прибыла рабочая группа МЧС России под руководством замглавы ведомства Павла Барышева.

Направить врачей из Москвы в Дагестан и другие регионы для помощи в борьбе с коронавирусом поручил президент России Владимир Путин 27 мая. Согласно его распоряжению, медики отправились в Северную Осетию, Ингушетию и Забайкальский край, туда же были доставлены аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), медикаменты и средства индивидуальной защиты.

На эпидемиологическую обстановку в Дагестане обратил внимание глава Минздрава РФ Михаил Мурашко 18 мая, в тот же день ситуацию обсудил Владимир Путин на совещании с руководством и представителями общественности республики. В регионе развернуты медцентры для лечения больных, направлены сотрудники МЧС для дезинфекции объектов. 26 мая в региональном управлении Роспотребнадзора сообщили о снижении темпов прироста заболеваемости COVID-19 в восемь раз.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.

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