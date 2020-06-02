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Центр координационных видов спорта в Комсомольске-на-Амуре готов на 50%

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Фото: официальный сайт Правительства Хабаровского края/khabkrai.ru/Вячеслав Реутов
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В Комсомольске-на-Амуре (Хабаровский край) продолжается строительство регионального центра развития спорта. Ход работ провели губернатор региона Сергей Фургал в рамках рабочей поездки.

Как сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства края, региональный центр развития спорт возводится в несколько этапов — первым строится центр сложнокоординационных видов спорта.

Подрядчик доложил губернатору, что готовность центра составляет 50%. Строители уже завершили монтаж коробки здания и кровли. Сейчас они монтируют фасады, системы вентиляции и коммуникации.

В ходе поездки глава региона отметил, что в центре будут готовить сборные команды края, также сюда будут приезжать спортсмены из других регионов. Подрядчик обещает сдать объект в декабре этого года.

Стоимость строительства центра оценивается более чем в 1 млрд рублей. Рядом возводится дворец единоборств и игровых видов спорта. После завершения этих объектов стартует строительство легкоатлетического манежа.

Работы ведутся в рамках нацпроекта «Спорт — норма жизни» и долгосрочного плана развития Комсомольска-на-Амуре.

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