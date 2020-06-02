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Заболевший COVID-19 премьер-министр Армении рассказал о самочувствии

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Фото: ТАСС/dpa/Bernd von Jutrczenka
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Премьер-министр Армении Никола Пашинян, который заразился коронавирусной инфекцией, рассказал о том, что чувствует себя хорошо. Такое заявление он сделал во время онлайн-брифинга во вторник, 2 июня.

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«Поскольку у меня и у членов моей семьи был диагностирован коронавирус, я хочу отметить, что мы продолжаем самоизоляцию на правительственной даче. Я и остальные члены нашей семьи чувствуем себя хорошо, у нас нет выраженных симптомов. Я продолжаю исполнять свои обязанности дистанционно», — приводит ТАСС слова Пашиняна.

Накануне стало известно о том, что у Пашиняна диагностировали коронавирус. Несмотря на то что у премьер-министра не было симптомов, тест на инфекцию оказался положительным.

Президент России Владимир Путин пожелал Пашиняну и его семье скорейшего выздоровления.

В конце мая Пашинян заявил, что в стране началась вторая волна коронавируса и ситуация тяжелая, пишет «Газета.ру»

До 13 июня в Армении действует режим чрезвычайного положения, введенного из-за пандемии коронавирусной инфекции.

По данным Worldometer на 2 июня, в Армении зарегистрировано более 10 тыс. заболеваний COVID-19, 158 человек скончалось, свыше 3,4 тыс. пациентов выздоровели.

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