У премьер-министра Армении диагностировали коронавирус

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 1 июня в прямом эфире на своей странице в Facebook рассказал, что он и члены его семьи заразились коронавирусом.

«У меня не было симптомов, но поскольку были планы посетить военные части, решил пройти тест, и он оказался положительным», — сказал он.

13 мая правительство Армении приняло решение продлить режим чрезвычайного положения, введенного в связи с пандемией коронавируса, в стране до 13 июня. При этом 26 мая Пашинян охарактеризовал ситуацию в стране как тяжелую.

«По сути, мы имеем дело со второй волной коронавируса», — цитирует его «Газета.ру».

По данным Worldometer на 1 июня, в мире зафиксировано более 6,2 млн случаев заражения коронавирусом, более 373,9 тыс. летальных исходов и 2,8 млн выздоровевших пациентов.

В Армении зарегистрировано более 9,2 тыс. заболеваний COVID-19, 131 человек умер, более 3,3 тыс. пациентов выздоровели.