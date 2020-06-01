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Путин пожелал выздоровления от COVID-19 премьеру Армении и его семье

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Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин
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Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, в котором поздравил политика с днем рождения и пожелал скорейшего выздоровления от коронавируса ему и его семье. Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля в понедельник, 1 июня.

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Пашинян со своей стороны поблагодарил российского лидера за поздравление и добрые пожелания, а также за оказываемую Россией помощь в борьбе с пандемией.

Ранее 1 июня Пашинян в прямом эфире на своей странице в Facebook рассказал, что он и члены его семьи заразились коронавирусом. По словам политика, симптомов у него не было, а тест оказался положительным перед поездкой в военные части Армении.

В конце мая глава кабмина Армении охарактеризовал ситуацию в стране как тяжелую. «По сути, мы имеем дело со второй волной коронавируса», — цитирует его «Газета.ру».

13 мая правительство Армении продлило режим чрезвычайного положения, введенного в связи с пандемией коронавируса, в стране до 13 июня.

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